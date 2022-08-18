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Yalova yerel haberi: Yalova Belediyesi 10 günde 4 bin 500 ton asfalt döktü

Yalova yerel haberi: Yalova Belediyesi 10 günde 4 bin 500 ton asfalt döktü

Yerel Haberler

Yalova yerel haberi... Yalova Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi; Leylak, Morgül, Stad, Çınarlı Cami, Ömer Besim, Yaşar Doğu, Bakkal, Kasap ve Dar Sokak'ta asfalt ve tretuvar çalışmaları tamamlandı.

Yalova Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi; Leylak, Morgül, Stad, Çınarlı Cami, Ömer Besim, Yaşar Doğu, Bakkal, Kasap ve Dar Sokak'ta asfalt ve tretuvar çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarda 10 günde toplam 4 bin 500 ton asfalt döküldü.

Uzun yıllardır ne kaldırımları yenilenen, ne de asfaltlanan sokaklarda süren mağduriyet sona erdirilmiş oldu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk mahalle sakinlerine hayırlı olsun diyerek yaz sonuna kadar toplam 15 bin 500 ton daha asfalt döküleceğini kaydetti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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