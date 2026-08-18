Yalova'da 6 Ayda 53 Terör Operasyonu

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yılın ilk 6 ayını kapsayan güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Vali Usta, "Terör örgütüne yönelik toplam 53 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 80 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 32 şahsın ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden bırakılmış, 7 şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM), 42'si ise adli makamlara sevk edilmiş, 17'si tutuklanmış, 18 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış olup, faili firar durumda olan 4 şahıs ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 2026 yılının ilk 6 ayını kapsayan güvenlik faaliyetlerine ilişkin sayısal verileri kamuoyuyla paylaştı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programa İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanı Eren Deneri katıldı. Programda konuşan Vali Usta, "Asayiş Suçlarıyla Mücadele kapsamında 'Malvarlığına karşı işlenen suçlar' başlığında 4 otodan hırsızlık, 16 motosiklet hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı, 89 evden-iş yerinden-kurumdan hırsızlık, 15 yağma, 336 dolandırıcılık, 262 diğer suçlar olmak üzere toplamda 724 olay meydana gelmiştir. 2026 yılının ilk altı ayı kapsayan aydınlatma oranımız yüzde 88'tir. Yine Asayiş Suçlarıyla Mücadele kapsamında 'Kişilere karşı işlenen suçlar' başlığında 17 konut dokunulmazlığının ihlali, 2 kasten öldürme, 7 kişi hürriyetinden yoksun kılma, 97 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 19 cinsel taciz, 136 hakaret, 33 çocuğun cinsel istismarı, 671 kasten yaralama, 14 cinsel saldırı, 418 tehdit, 664'ü diğer suçlar olmak üzere toplamda 2 bin 78 olay meydana gelmiştir. 2026 yılının ilk altı ayı kapsayan aydınlatma oranımız yüzde 98'lik bir başarı sağlanmıştır. 2026 yılında ilk 6 ayında hapis cezasına ve ifadeye yönelik aranması olan şahısların yakalanmasına için yapılan çalışmalarda 985'i ifadeye yönelik, 448'i hüküm giymiş olmak üzere toplam bin 433 şahıs yakalanmıştır. 2026 yılının ilk 6 ayında hapis cezası olanların yakalanmalarındaki detaylar şu şekildedir: 5 yıla kadar hüküm giymiş 362 şahıs, 5-10 yıl arası hüküm giymiş 57 şahıs, 10 yıl üstü hüküm giymiş 29 şahıs yakalanmıştır. Silah Kaçakçılığıyla Mücadele konusunda ise; yapılan operasyonlarda 37'si tabanca, 11'i av tüfeği, 11'i kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 59 ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. 83 kişi hakkında da işlem yapılmıştır" diye konuştu.

'28 ADET PROJELİ DOSYA HAZIRLANDI'

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan 28 adet projeli dosya kapsamında yapılan çalışmalara değinen Vali Usta, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; Asayiş suçundan 3 adet, Kaçakçılık ve Organize Suçlardan 3 adet, Narkotik suçlardan 9 adet, Terör suçlarından 2 adet, SİBER suçlarından 10 adet, Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele suçlarından 1 adet olmak üzere toplam 28 adet projeli dosya hazırlandı. Bu projeli dosyalar neticesinde yakalanan 164 şahıstan; 79 şahıs tutuklanmış, 58 şahıs adli kontrol şartı ile 27 şahıs ise şubeden serbest bırakılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca; Asayiş suçlarından 18 adet, Kaçakçılık ve Organize Suçlardan 7 adet, Narkotik suçlardan 14 adet, Terör suçlarından 6 adet, SİBER suçlarından 7 olmak üzere toplam 52 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosyalar neticesinde yakalanan 95 şahıstan 44 şahıs tutuklanmış, 34 şahıs adli kontrol şartı ile 17 şahıs ise şubeden serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 53 ŞEHİR OPERASYONU YAPILDI'

Terörle Mücadele kapsamında Terör örgütüne yönelik toplam 53 şehir operasyonu yapıldığını belirten Vali Usta, "Bu operasyonlar neticesinde 80 şahıs gözaltına alınmış, Yakalanan şahıslardan 32 şahsın ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden bırakılmış, 7 şahıs GÖKSEM'e, 42' si ise adli makamlara sevk edilmiş, 17'si tutuklanmış, 18 şahıs Adli kontrol Şartı ile serbest bırakılmış olup faili firar durumda olan 4 şahıs ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca; Terör Örgütü ve Terörizmin Finansmanı Suçundan 19 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, Bu operasyonlar neticesinde 25 kişi hakkında işlem başlatılmış, 11 şahıs ifadelerinin ardından kolluktan, 11 şahıs adli kontrol kararı ile savcılıktan bırakılmış, 1 şahıs GÖKSEM'e teslim edilmiş ve 2 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

'KOM SUÇLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 116 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Suçlarıyla Mücadele Kapsamında İl genelinde 116 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Usta, "Bu operasyonlarda yakalanan 176 şahıstan 141'i Kolluk ve Savcılıktan serbest kalmış, Adli makamlara sevk edilen 35 şahıstan 9'u tutuklanmış, 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda toplam; 23 adet silah, 618 adet fişek, 19 adet şarjör, bin 740 litre etil alkol, 49 litre alkollü içki, 407 adet alkol aroması, 2 milyon 112 bin 808 adet makaron, 8 adet makaron doldurma makinası, bin 283 paket ısıtılmış,401 adet sarmalık açık tütün 579 kilogram tütün ve nargile tütünü, 1.319 paket kaçak sigara, 125 bin 345 adet sigara kağıdı, 45 paket sigara filtresi, 750 adet boş sigara paketi, 988 adet elektronik sigara, 601 adet elektronik sigara likiti, 8 adet cep telefonu, 1 adet sahte kimlik kartı, 2 adet sahte plaka, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2'şer adet dedektör, kazı malzemesi, tarama cihazı, 1'er adet yer altı görüntüleme cihazı ve akü, bin 206 adet kozmetik malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Haber - Kamera: Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı