Yalova tarımında mesleki ve teknik işbirliği yapılacak

YALOVA Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan mesleki ve teknik eğitim iş birliğiyle ilgili Yalova'da tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, "Protokol 81 ildeki tarımla alakalı liselerle ilgili. Bizim ilimizde de tarımsal alan bölümümüz var bir de laboratuvar faaliyetlerini içeren bir bölümümüz var. Buradaki doluluk oranımız da yüzde 80'nin üzerinde. Bu sene inşallah bölümlerimiz tamamen dolacak" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise "Gelecek tarımda, tarımın geleceği de gençlerde" mottosuyla iki bakanlık arasından protokol yapıldığını hatırlattı. Tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da işini bilen personellerin yetişmesini istediklerini ifade eden Parıldar, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda yapılan protokolle inşallah ortak alanları beraber kullanacağımız, tarımda özellikle laboratuvar anlamında toprak, yaprak, su bitki analizlerinin yapılması anlamında birlikte hareket edeceğiz. Okullarımızda tarımla, hayvancılıkla, su ürünleriyle ilgili bilgi seviyesini arttıracak eğitimler verilecek. Tarımda yeni teknolojiler ile ilgili ortak çalışmalar yapacağız. Bu doğrultu da mesleki anlamda kendini geliştirmiş ve yetiştirmiş gençlerimiz olsun diye yola çıkıyoruz. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da ülkemize örnek teşkil edecek uygulamaları Yalova'da yapmak istiyoruz."