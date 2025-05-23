Yalova Okul Öncesi Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Yalova Okul Öncesi Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Öncesi Şenliği, kente bağlı anaokullarının katılımıyla Suwon Park'ta gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşirken, minik öğrencilerin halk oyunları gösterileri büyük ilgiyle izlendi.

(YALOVA- Yalova Okul Öncesi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

YALOVA - Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Öncesi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Suwon Park'ta gerçekleştirilen Okul Öncesi Şenliği'ne kent merkezinde bulunan anaokulları katılım gösterdi. Şenlik alanında çok sayıda stantlar kuruldu. Etkinliğin açılışı Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz'ın kurdele kesimiyle gerçekleşti. Şenlikte daha sonra ise minik öğrenciler halk oyunları gösterileri büyük ilgiyle izlendi.

Program protokol üyelerinin anaokulu stantları gezmesiyle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RÜMEYSA ŞAHİN - Yerel
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