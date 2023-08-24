Yalova'nın 60 yıllık su altyapısı değişiyor

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Ana İshale Hattı Projesi'nde hat çalışmalarında işin yüzde 50 kısmının tamamlandığını söyledi. Tutuk, 2 ay sonra Yalova merkeze yeni hattan su verileceğini müjdeledi.

Tutuk, iddia edildiği gibi son günlerde su patlaklarının çoğalmasının sebebinin proje kaynaklı olmadığını ve Ana İshale Hattı çalışmasında boş borular kullanıldığını söyledi. Daha suyu hattan verilmediğini ifade eden Tutuk, "Ana İshale Hattı'nı yapmıyor olsaydık, birkaç yıl sonra Yalova'da sadece Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nin altında su olurdu. Bu kadar kritik bir noktada Ana İshale Hattı'nı yeniliyoruz. Yaklaşık 7-8 ay sonra Ana İshale Hattı'nı bitirip de, yeni yaptığımız su depolarıyla suyu bastığımızda Yalova'nın su sıkıntısı bitmiş olacak. Nüfusa oranla çok ciddi seviyede su yetersiz geliyor. Yalova'nın merkez nüfusu 750 bine kadar çıkıyor. Yaz dönemi olması dolayısıyla özellikle bahçe sulamaları, araç ve halı yıkamaları gibi bunların önüne geçmek zorundayız. Bunların önüne geçmediğimiz zaman diğer insanların kullanacağı suyu tüketmiş oluyoruz. Bu çok önemli" diye konuştu.

"Meydanda boruları sergileyeceğim"

Safranyolu'nda içme suyu hattını da değiştireceklerini söyleyen Tutuk, "Ana İshale Hattı döşenirken, bir defa sadece Safran'da su patladı. 1-2 saat içerisinde yapıldı. Problem olmadı. Genel anlamda ufak-tefek patlakların oluşuyor olması tamamen 60 yıllık asbest borulardan kaynaklanıyor. Ben yakında Safranyolu'ndaki içme suyu hattını değiştireceğim önümüzdeki ay. Asbest boruların ne olduğunu Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova halkına göstereceğim. Halk görecek. Ne kadar eski borulardan su tükettiğimiz ortaya çıkacak. Safran'da içme suyu çalışması ile birlikte, kanalizasyonu, yağmur kanallarını ve kaldırımları ve asfaltını tamamen değiştireceğiz. Birkaç ay sürecek. Oradaki çalışmayı vatandaş görecek. Çalışma döneminde de vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını rica ediyorum. Patlakların sebebi, içme suyu hattının 60 yıl önce döşenmiş olması" dedi.

"Yalova bölümüne su vereceğiz'"

Yaklaşık 2 ay sonra Ana İshale Hattı'nın Yalova bölümüne su vereceklerini belirten Tutuk, sözlerini şöyle tamamladı: "Yazlıkçıların geldiği özellikle şu 2 aylık dönemde araç, halı yıkamaları ve bahçe sulamalarında vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yazın nüfus artışında su tüketimi çok fazla oluyor. Tek çözümü de ana ishale hattı. Yeni su depoları yapıyoruz. Ana İshale Hattı depoları beslediği zaman şehir içi şebekelerinde su çıkmayan yer kalmayacak. Bunu biz geçen yıl öngörmüştük. Bu yıl da böylesine büyük bir projeye başladık. Yarısını da bitirdik. Yaklaşık 2 ay sonra da Ana İshale Hattı'nın Yalova bölümüne su vereceğiz. Önümüzdeki yıl su problemi olmayacak." - YALOVA