Yalova-Armutlu Yolu hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, yapımına 1998 yılında başlanan Yalova- Armutlu Yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 45 kilometrelik güzergah üzerindeki 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve kavşaklarla tamamlanan proje sayesinde Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken seyahat süresi de 1 saatten 30 dakikaya düştü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Yalova'nın sanayi, turizm ve ticaret potansiyeliyle Marmara Bölgesi'nin stratejik kentlerinden biri olduğunu belirterek ulaşım yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında dev ulaşım projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Bugün Yalova-Armutlu Yolu'nu hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu coğrafyalarda inşa ettiğimiz tüneller, köprüler ve viyadüklerle vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu yollarla buluşturuyoruz" dedi.

6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü

Toplam 45 kilometre uzunluğundaki Yalova-Armutlu Yolu'nun 2,5 kilometresinin bölünmüş yol, 10,7 kilometresinin Esenköy geçişi olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli yol, 31,8 kilometresinin ise sathi kaplamalı çift şeritli yol standardında inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projenin en zorlu kesiminin ise 6 bin 140 metre uzunluğundaki 6 tünel, 529 metre uzunluğundaki 4 viyadük, toplam 284 metre uzunluğundaki 5 köprü ve 3 hemzemin kavşakla geçildiğini kaydetti. Sahil kesimindeki yoğunluğu azaltacak şekilde yolun yerleşim alanlarının dışından geçirildiğini ifade eden Uraloğlu, özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azalacağını dile getirdi.

Seyahat süresi yarıya indi

Proje sayesinde Yalova ile Armutlu arasındaki seyahat süresinin 1 saatten 30 dakikaya düştüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Bu projeyle yılda zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye önemli katkı sunacağız" diye konuştu. Uraloğlu, ilerleyen süreçte yolun tamamının bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirileceğini de sözlerine ekledi. Konuşmasında Yalova Güney Çevre Yolu Projesi'ne de değinen Bakan Uraloğlu, 5,9 kilometrelik çevre yolu sayesinde mevcut güzergahın 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşeceğini, seyahat süresinin ise 19 dakikadan 3 dakikaya ineceğini söyledi.

Yalova'ya 24 yılda 144 milyar liralık yatırım

24 yılda Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 144 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 19 kilometreden 85 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 23 kilometreden 121 kilometreye çıkarıldığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu'nun Yalova'ya, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve il protokolü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı