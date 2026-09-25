Haberler

Yalova için turizm fuarları istişaresi Vali Yardımcısı Sarı koordinasyonunda yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova için turizm fuarları istişaresi Vali Yardımcısı Sarı koordinasyonunda yapıldı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın turizm potansiyelini tanıtmak ve fuarlarda daha etkin temsilini sağlamak için istişare toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı Osman Sarı koordinasyonundaki toplantıda fuarlara katılım, kentin turizm değerleri ve kamu-özel sektör iş birliği görüşüldü.

Yalova'nın turizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla, Türkiye genelinde düzenlenen turizm fuarlarına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Osman Sarı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü E. Fatih Bayram, turizm sektörü temsilcileri ve işletme sahipleri katıldı. Toplantıda, Türkiye'de düzenlenen turizm fuarlarının Yalova açısından sunduğu tanıtım ve iş birliği imkanları ele alındı. Yalova'nın hangi fuarlarda ve hangi kapsamda temsil edilmesinin uygun olacağı ile sektör temsilcilerinin fuarlara etkin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yalova'nın turizm markasının daha güçlü şekilde tanıtılması amacıyla yapılabilecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, termal turizmden doğa ve kültür turizmine, gastronomiden deniz turizmine kadar kentin sahip olduğu farklı turizm değerlerinin doğru hedef kitlelerle buluşturulmasına yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Toplantıda ayrıca turizm sektörünün kamu-özel sektör iş birliğiyle daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

Binlerce kişinin beklediği açıklama geldi
Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verecek! EMİS'te Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulama tespiti

Erdoğan ve bakanlar sistemde sorgulanmış! Log kaydı bile yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak

WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber! Mesajlar ücretli oluyor
Adana'da galericiler sitesinde 110 milyon liralık vurgun! 25 esnafa karşılıksız çek verip ortadan kayboldu

"Çek sağlam, kale gibi" dediler! 25 galerici aynı tuzağa düştü
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsrail ile bir savaş olur mu?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan "İsrail ile bir savaş olur mu?" sorusuna net yanıt