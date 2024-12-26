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Yalova'da Yıkılan Binalarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirilecek

Yalova'da Yıkılan Binalarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirilecek
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Yalova'da valilik, emniyet ve jandarma binalarının yıkım çalışmaları sürerken, yıkılan binalarda dev bir arama kurtarma tatbikatı planlandı. 5 Ocak'ta yapılacak tatbikatta, cansız mankenlerle gerçekçi bir senaryo uygulanacak.

Yalova'da, taşınmaları gerçekleştirilen valilik, emniyet ve jandarma binalarının yıkım çalışmaları devam ediyor. Planlı şekilde yıkılan binaların enkazında dev bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecek.

Yalova'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılması kararı alınan Yalova Valiliği binası ile aynı alanda bulunan emniyet ve jandarma binalarının yıkım çalışmaları sürüyor. Jandarma ve valilik makamının yer aldığı iki katlı yapıların yıkımı tamamlanırken, bölgedeki enkazın toplama çalışmaları devam ediyor.

Yıkılan binalarda deprem tatbikatı yapılacak

Öte yandan çalışmalar çerçevesinde eski Yalova Emniyet Müdürlüğü binasının deprem tatbikatı yapılması amacıyla planlı şekilde yıkımı yapıldı. Yıkılan binanın içine arama kurtarma tatbikatı için cansız mankenler yerleştirildi. Aynı şekilde valilik binası da tatbikat için kontrollü şekilde yıkılacak. Planlamaya göre 5 Ocak'ta Yalova ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri, alanda gerçeğini aratmayacak dev bir tatbikat gerçekleştirecek. Gerçek enkazda yapılacak tatbikat sonrasında ise bölgedeki molozlar kaldırılacak. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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