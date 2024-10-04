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Yalova'da Serebral Palsiye Dikkat Çeken Etkinlik

Yalova'da Serebral Palsiye Dikkat Çeken Etkinlik
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Yalova'da düzenlenen etkinlikte yeşil yelek giyen katılımcılar, serebral palsiye dikkat çekti. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı, etkinliklerin engelli bireyler için önemine vurgu yaparken, Yalova'da yeni bir Gündüzlü Hizmet Merkezi projesi müjdesini verdi.

Yalova'da düzenlenen etkinliğe katılanlar yeşil yelek giyerek serebral palsiye dikkat çekti.

"Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, serebral palsi ile mücadele eden çocuklar başta olmak üzere tüm engelli bireyler için bu organizasyonların büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Laçin de Yalova'da engelli bireyler için önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını belirterek, "Sayın Valimizin himayesinde ve vekillerimizin desteği ile birkaç ay içinde Yalova'ya bir Gündüzlü Hizmet Merkezi kazandıracağız. Orada da böyle farkındalık etkinlikleri düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeşil balonlar engelli bireyler tarafından gökyüzüne bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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