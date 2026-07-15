Yalova'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleriyle kahvaltıda buluşuldu, ardından asker ve polis şehitliklerine ziyaret gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain kalkışmanın 10'uncu yıl dönümünde, Yalova'da çeşitli etkinliler düzenlendi. İlk program Yalova Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, il protokolü, şehit aileleri ve gaziler kahvaltıda hazır bulundu.

Burada konuşma yapan Vali Usta, "15 Temmuz olduğu zaman iki tane duygu karşı karşıya geliyor benim kalbimde. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir tanesi bu milletin paralarıyla, bu milletin imkanlarıyla eğitilen okuyan insanların, bu milletin değerlerine nasıl saldırdığı, mankurtlaşan bu insanların, vatandaşlara nasıl silah sıktığını, meclisi nasıl bombaladığını düşündüğümde hakikaten çok büyük bir üzüntüye kapılıyorum. Bunu yapan insanlara karşı vatandaşlarımızın, aziz milletimizin tarihinden aldığı güçle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki alanlara çıkın çağrısına uyarak ortaya çıkması ve bu hain FETÖ terör örgütünü alaşağı etmesinden tam tersine büyük bir gururla ve sevgiyle taçlandırıyorum. Değerli dostlar, biz millet olarak çok kadim bir milletiz. Olaylar gerektirdiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman bu coğrafyada yaşamanın genlerimize verdiği bir kuvvetle gerekli reaksiyonu çok güzel bir şekilde gösteriyoruz. 15 Temmuz 2016'da aslında bunun en bariz, en açık bir göstergesidir. Bazen en büyük darbeyi en yakınızdan alırsınız. Karşıda düşman olduğu zaman tedbirinizi alırsınız, önleminizi alırsınız. Ama düşman sağınızda, solunuzda, evinizde ise yakınınızda ise ona yapacak çok fazla bir şeyiniz olmasa hazırlıksız yakalanırsınız. Yine 15 Temmuz'da hazırlıksız yakalandık. Ama bu necip millet, bu kadim millet söz konusu vatansa, gerisi teferruat anlayışıyla alanlara çıkan millet, 251 şehidi, 2 bin 193 gazisiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde cumhuriyetimize, devletimize, demokrasimize sahip çıktı ve bundan sonra da yine sizlerle beraber çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın ardından Vali Usta ve il protokolünün katılımıyla Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret etti. Saygı duruşunun ardından şehit mezarlarına çiçek sunuldu. Şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı