Yalova'da geçici koruyucu aileye ilk bebek yerleştirildi

Yalova'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılında pilot uygulama olarak hayata geçirilen Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında ilk kez bir bebek geçici koruyucu aileye yerleştirildi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde, İl Müdürü Arif Laçin ile geçici koruyucu aile arasında protokol imzalandı. Törenin ardından bebek, geçici koruyucu ailesinin yanına yerleştirildi. Daha önce iki çocuğa koruyucu aile olan çift, bir bebeğe daha yuvalarının kapılarını açtı. İl Müdürü Arif Laçin ile İl Müdür Yardımcısı Sümeyye Yanık Doğan, daha sonra geçici koruyucu aileyi evlerinde ziyaret etti. Ziyarette bebeğin gelişim süreci hakkında bilgi alınırken, koruyucu aile hizmetinin çocukların güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyümesi açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Laçin, çiftin gösterdiği örnek duyarlılık ve fedakarlık dolayısıyla teşekkür ederek çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesinin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocukların üstün yararını esas alan koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç duyan her çocuğun sıcak bir aile ortamına kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı