Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan törenlerle kutlandı. Törenin ardından il protokolü teknelerle denize açıldı ve deniz korteji oluşturuldu.

Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Ardından bir konuşma yapan Yalova Bölge Liman Başkanı Deniz Kaya, "Günümüz deniz ticaretinde önemli bir yer tutan kabotaj hakkı, 1535 yılında yabancı ülke gemilerine tanınmış ticari bir imtiyaz olarak uzun yıllar denizciliğimizin gelişmesinin önünde büyük bir engel olarak kalmıştır. 1926 yılında Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye, kabotaj ve limanlarla kara suları dahilinde icrayı sanat ve ticaret hakkında kanunun yayınlanması ile bu ayrıcalığa bir son verilerek devletin kendi limanları arasında deniz ticareti faaliyetlerinin yalnızca yurttaşlarınca yapılması temin edilmişti" dedi.

Meydandaki törenin ardından il protokolü tekneyle denize açıldı. Balıkçı ve kamuya ait teknelerle deniz korteji oluşturuldu. Yürüyen Köşk açıklarında Vali Hülya Kaya, Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garnizon Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Liman Başkanı Deniz Kaya denize çelenk bıraktı. Kutlamalar Yat Limanındaki kokteyl ile sona erdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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