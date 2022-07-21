Yalova Belediyesi'ne sahil temizliği için yeni araçlar alındı - Haberler

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Yalova Belediyesi'ne sahil temizliği için yeni araçlar alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova Belediyesi'ne sahil temizliği için yeni araçlar alındı

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sahil temizliğinde kullanılmak üzere yeni araçlar alındı.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sahil temizliğinde kullanılmak üzere yeni araçlar alındı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 1 sıfır traktör, kumsal temizleme ve yine kumsal temizlemede kullanılacak olan tırmığı ilk test eden Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk oldu.

Akasya Plajı'nda gerçekleşen tanıtımda yeni araç ve gereçler hakkında bilgi veren Tutuk, "Belediyemize yeni bir traktör kazandırdık. Bu traktörümüzün arka kısmına monte edilen kumsal temizleme ve tırmık gereçleriyle sahillerimiz daha temiz bir görüntüye kavuşacak. Plajlarımızı belediyemiz olarak güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalova Belediyesi Mustafa Tutuk Tragger Yerel Haberler

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