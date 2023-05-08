Yalova Belediyesi'nden Seyrantepe'ye yeni nesil park

Yalova Belediyesi, çocuklar ve gençlerin eğlenebileceği yeni nesil oyun gruplarının yapım çalışmalarını Seyrantepe Mahallesi'nde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, bölgedeki çalışmaları Muhtar Tayfur Çetin ile inceledi.

Başkan Mustafa Tutuk'a Seyrantepe Mahallesi ziyaretinde AK Parti Yalova Milletvekili adayı Erhan Dede, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Selihan Dicle Şimşek ve yönetimi de eşlik etti. Tutuk, çevre ve insana zararı olmayan, geri dönüşebilir malzemelerden üretilen yeni nesil oyun gruplarının Yalova'nın tüm mahallelerinde kurulacağını kaydeden Tutuk, "Zamana yenik düşen eskiyen, güvenli olmayan parklar ise yenisi ile değiştiriliyor. Bu çerçevede Seyrantepe Mahallesi'nde kurulumuna başlanan yeni nesil oyun parkının açılışı da önümüzdeki günlerde yapılacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize güzel bir çevre bırakmak, güvenle oynayabilecekleri yeni nesil oyun grupları ile tanıştırmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Tutuk, yıllarca ufak tefek hizmetlerle geçiştirilmiş bir mahalle olan Seyrantepe Mahallesi'ni göreve geldikleri günden beri yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ettiğini belirterek, "Altyapıdan üst yapıya kadar birçok çalışma ile mahallemizin çehresini gözle görünür ölçüde yeniden düzenledik. Çocuklarımız içinde elimizden gelenin en iyisini, en güzelini yapma gayretindeyiz. 400 metrekarelik alan içerisinde çalışmalarına hız verdiğimiz yeni nesil park ve spor aletlerimizin kurulumunu kısa sürede tamamlayıp güzel bir açılışla da mahallemiz gençlerimize armağan edeceğiz. Yalova'mız için dur durak bilmeden çalışmaya devam diyoruz" diye konuştu. - YALOVA