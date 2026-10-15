Haberler

Yalova Armutlu'da yoğun yağışın yol açtığı heyelan kamerada, çam ağaçları yola indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıksız süren yoğun yağışlar heyelana yol açtı. Çamlık alanda toprak zeminin yumuşaması sonrası yaşanan heyelanda çam ağaçları yola doğru indi; o anlar yoldan geçen araç sürücüleri tarafından kameraya kaydedildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıksız süren yoğun yağışlar heyelana yol açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Çamlık alanda toprak zeminin yumuşaması sonrası heyelan yaşandı. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde çam ağaçlarının yaşanan toprak kayması ile yola doğru indiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü