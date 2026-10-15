Yalova Armutlu'da yoğun yağışın yol açtığı heyelan kamerada, çam ağaçları yola indi

Yalova Armutlu'da yoğun yağışın yol açtığı heyelan kamerada, çam ağaçları yola indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Armutlu ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıksız süren yoğun yağışlar heyelana yol açtı. Çamlık alanda toprak zeminin yumuşaması sonrası yaşanan heyelanda çam ağaçları yola doğru indi; o anlar yoldan geçen araç sürücüleri tarafından kameraya kaydedildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıksız süren yoğun yağışlar heyelana yol açtı. O anlar kameraya yansıdı.
Çamlık alanda toprak zeminin yumuşaması sonrası heyelan yaşandı. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde çam ağaçlarının yaşanan toprak kayması ile yola doğru indiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı