CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa sesleniyor

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa sesleniyor
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Yalnız Yaşayan Engelli Kadının İftarı Öğretmenlerle Şenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Dinar Ayaz, iftar sofrasında öğretmenlerin ziyaretiyle mutlu oldu. Öğretmenler, Dinar Ayaz için yemek yaparak onun yalnızlığını paylaştı.

Yalnız yaşayan 70 yaşındaki engelli kadının sofrası şenlendi

BOLU - Bolu'da yalnız yaşayan yüzde 80 görme engeli bulunan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın iftar sofrası, ziyaretine gelen öğretmenlerle şenlendi.

Bolu'da 4 öğretmen, okuma-yazma hevesi olan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ı ziyaret etti. Yaşına rağmen zaman zaman Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, Dinar Ayaz'ın evine defter ve kalem aldığını öğrenen öğretmenler, eline aldıkları defterlerle yaşlı kadının iftar sofrasına misafir oldu. 4 öğretmen iftar saati öncesinde yaşlı kadının evinde, mutfağa girerek yemekler yaptı. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın sofrası şenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.