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Yakup Abak Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu

Yakup Abak Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu
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20 yıllık deneyime sahip olan Yakup Abak, Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Eğitim camiası, Abak'ın atanmasını memnuniyetle karşıladı ve ilçenin eğitim seviyesinin iyileşeceğini umuyor.

Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Abak getirildi.

20 yıllık görev deneyimi ve birikimi ile ilçede çeşitli okullarda idareci ve eğitimci olarak görev yapmış Yakup Abak'ın atanması eğitim camiasından memnuniyetle karşılandı.

Geçmiş dönemde ilçede eğitim seviyesinin diğer ilçelere oranla hayli düşük olması, Yakup Abak'n geçmişteki tecrübe ve deneyimi, İlçedeki Eğitim camiası ve ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Yakup Abak evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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