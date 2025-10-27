Haberler

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı Etkinliği

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kanserle mücadele eden kadınlara saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaparak moral verdi. Etkinlikte, tedavi gören kadınlar destek bulurken, öğrenciler de sosyal sorumluluklarını yerine getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kanserle mücadele eden kadınlara saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaparak moral verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, bölüm öğrencileri kanserle mücadele eden kadınlara moral ve destek vermek amacıyla saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaptı. Etkinlikte, kanser tedavisi gören kadınlar moral bulurken öğrenciler de farkındalık kazandı.

Doç. Dr. Yeşim Üstün: "Sevgiyle aşılamayacak hiçbir şey yok"

Moralin ve sevginin iyileştirici gücüne dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün, "Bizler yalnızca farkındalık ayında değil, her zaman kanserle mücadele eden bireylerin yanında, onlarla aynı yolda yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki moral ve sevgi, en güçlü ilaçtır" dedi.

Öğrencilerinin bu tür sosyal sorumluluk etkinlikleriyle hem mesleki becerilerini geliştirdiklerini hem de insana dokunmanın değerini derinden hissettiklerini belirten Doç. Dr. Yeşim Üstün, "Güzelliğin sadece dış görünüşte olmadığını, içten gelen bir sevgi ve güçle birleştiğinde nasıl ışıldadığını bir kez daha gördük. Unutmayalım; sevgiyle aşılamayacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.