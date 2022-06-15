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Yağmurun vurduğu tarım işçilerine belediye sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yağmurun vurduğu tarım işçilerine belediye sahip çıktı

Adana'da etkili olan şiddetli yağışlarda yaşam alanları sular altında kalan mevsimlik tarım işçilerine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı.

Adana'da etkili olan şiddetli yağışlarda yaşam alanları sular altında kalan mevsimlik tarım işçilerine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı. Başkan Kocaispir'in talimatı ile harekete geçen ekipler, çadır alanını onardı, yemek dağıttı.

Son günlerde Adana'da etkili olan sağanak yağışlarda Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak zeminin çamura dönüştüğü alanda aileleri ile birlikte zor anlar yaşayan işçilere Yüreğir Belediyesi yardım elini uzattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çadırların bulunduğu alanda iyileştirme çalışması yaparken Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Mevsimlik tarım işçilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yakapınar Mahallemizde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı bölgede şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı ekiplerimiz hızla müdahale etti. İşçilerimize ve ailelerine hızlı bir şekilde sıcak yemek ulaştırdık. Yaşam alanlarında düzenleme yaptık. Tekrar geçmiş olsun diyor, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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