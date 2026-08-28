Zonguldak'ta Sağanak Yağış: Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı
Zonguldak'ta dün gece başlayan sağanak, bugün öğle saatlerinde kent merkezinde etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işhanlarına sığındı, sıcaklık 22 dereceye düştü. Yağışın akşam kaybolması bekleniyor.
Zonguldak'ta vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Zonguldak'ta dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün öğle saatlerinde kent merkezinde yeniden etkisini gösterdi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işhanlarına ve dükkanlara sığındı.
Yağmurla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelere kadar düştü. Yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı