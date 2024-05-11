Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Alanya'nın da içerisinde bulunduğu bölgeye sarı kodlu uyarısının ardından ilçede sağanak yağış etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiyelerini açtı. Yağış sonrasında ise gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonları ile görsel şöleni kaydetti.