Yabancılara Türkçe Eğitimi Fethiye'de Devam Ediyor

Yabancılara Türkçe Eğitimi Fethiye'de Devam Ediyor
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Fethiye'de yerleşik yabancılar, Türkçe öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kurslara katılıyor. 209 yabancı uyruklu vatandaş, A1, A2 ve B1 seviyelerinde Türkçe dersleri alarak günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Fethiye'de yaşayan ve büyük bölümü Türk erkekleri ile evli olan yerleşik yabancılar, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kursta Türkçe öğreniyor.

Büyük kısmı İngiliz olmak üzere Beyaz Rusya, Endonezya, Kazakistan, Almanya, Ukrayna, ABD, İran, İngiltere, Sırbistan, Ürdün, Estonya ve Cezayir'den 209 yabancı uyruklu vatandaşın katıldığı A1, A2 ve üst seviye B1 Türkçe kursları sonunda yabancı uyruklu vatandaşlara sertifika verilecek.

Almanca ve Türkçe Öğretmeni Levent Akgün'den Türkçe dersleri alan kursiyerler, haftanın iki günü 4'er saat Türkçe konuşmanın yanında Türkçe okuma yazma da öğreniyor. Kursiyerler yaklaşık 3 ay içinde Türkçe konuşmaya başlarken, haziran ayına kadar sürecek kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar sertifika alacak.

"Günlük yaşantılarını kolaylaştırıyorlar"

Yerleşik yabancılara Türkçe öğreten Almanca-Türkçe Öğretmeni Levent Akgün, Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancıların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için Türkçe öğrendiklerini ifade etti.

Türkçe kursuna her geçen yıl yoğun talep olduğunu belirten Akgün, "10 yıldır Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılara Türkçe öğretiyoruz. A1 seviyesindeki bu kurs sınıfında 9 ülkeden 30 kursiyer var. Hemen her yıl ortalama 300 yabancı uyrukluya Fethiye Halk Eğitim Merkezi'nde diğer öğretmenlerimizle birlikte Türkçe öğretiyoruz. A1, A2 ve üst seviye B1 Türkçe kursları sonunda yapılan sınavda başarılı olan yabancı uyruklu vatandaşların e-devletlerine sertifikaları gönderiliyor" dedi.

"Türkçe öğrenmek bana fayda sağlıyor"

Eşinin Türk olduğunu söyleyen Rusya uyruklu Olga Lepeskhina Türkçe konuşarak verdiği röportajda, "Başta eşim ve komşularım ile rahat anlaşabilmek, yine çarşıda, pazarda markette alışveriş yaparken Türkçe konuşabilmek için bu kursları tercih ettim. Türk arkadaşlarım var. Fethiye'de yaşıyorum Türkçeyi bilmem lazım. Bu kurslarda da öğretmenimiz biz zorlanmadan öğretti. Türkçe öğrenmekten çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

"Türk akrabalarım ile Türkçe konuşmam lazım"

Endonezya'dan Sushi Rahayu ise, "Eşim Türk. Türkiye çok güzel. Türkçe kolay ama biraz karışık. Akrabalarım ve komşularımla rahat anlaşabilmek için bu kurslara katıldım. Türkiye'yi çok seviyorum, Türkiye çok büyük bir ülke" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de olmaktan mutluyum"

Türkiye'ye 3 yıl önce geldiğini belirten Rus uyruklu Svetlana Erden de pek çok Türk arkadaş edindiğini belirterek, "Türk arkadaşlarla rahat konuşabilmek, çevremdeki Türklerle rahat irtibat kurabilmek için Türkçe öğreniyorum. Türkiye harika ve çok güzel bir ülke. Türkiye'de yaşamaktan, Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Yaşadığım ülkenin dilini öğrenmek çok güzel"

Rus uyruklu Olga Pradznichnykh de yaşadığı ülkenin dilini öğrenmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Uzun süre Türkiye'de yaşamak istediğini, alışveriş ve komşularla diyaloglarında gerekli olduğu için Türkçe öğrendiğini belirten Pradznichnykh, "Türkiye'yi, Fethiye'yi çok seviyorum. Burada yaşamaktan çok mutluyum. Fethiye adeta cennetten bir köşe. Türkçeyi öğretmenimiz bizleri zorlamadan öğretiyor. Bu kurslarda Türkçe öğrenmekten mutluyum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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