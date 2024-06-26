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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ABD ile anlaşma sonrası serbest bırakıldı

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ABD'ye ait gizli belgeleri ifşa eden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 14 yıl süren hukuki mücadeleyi kazanarak serbest bırakıldı. Assange, ABD ile yaptığı anlaşma gereği ülkesine döndü.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında serbest bırakılmasının ardından ülkesine döndü.

ABD'ye ait gizli belgeleri ifşa eden WikiLeaks'in kurucusu 52 yaşındaki Julian Assange, 14 yıl süren hukuki mücadeleyi kazandı. Assange, ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma kapsamında İngiltere'deki Belmarsh cezaevinden tahliye edildikten sonra ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ABD'deki casusluk yasasını ihlal ettiğine ilişkin yalnızca bir suçu kabul eden Assange'ın İngiltere'de hapis yattığı süreyi göz önünde bulundurarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme kararının ardından özgürlüğüne kavuşan Julian Assange, ülkesi Avustralya'ya döndü. Assange, ülkeye ulaşmasının ardından Canberra Havalimanı'nda ailesi tarafından karşılandı. Eşine sarılan Assange'ı havalimanında bekleyen destekçileri coşkuyla alkışladı. Assange ülkeye gelmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen eşi Stella Assange, "Julian herkese içtenlikle teşekkür etmemi istedi. Burada olmak istiyordu. Ama onun neler yaşadığını anlamalısınız. Zamana ihtiyacı var, iyileşmesi gerekiyor ve bu bir süreç" dedi.

ABD'ye iadesine hükmedilmişti

Assange'ın kurucusu olduğu internet sitesi WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin belgeleri 2010 yılında yayınlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange, 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. 2019'da buradan çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle tahliye şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2021 yılında Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange'ın avukatları 2022'de karara itiraz etmişti. ABD tarafından 18 suçtan yargılanması istenen Assange, İngiltere'deki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine konulmuştu.

ABD hükümeti ile anlaşmaya varan Assange'ın kendisine yöneltilecek tek suçlamayı kabul edeceği belirtilmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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