Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçasıyla vatana hizmete devam ediyor

Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçasıyla vatana hizmete devam ediyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 1999 yılında PKK terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada ağır yaralanan Gazi Yücel Sökmen, vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası taşımasına rağmen kamu görevine devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 1999 yılında PKK terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada ağır yaralanan Gazi Yücel Sökmen, vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası taşımasına rağmen kamu görevine devam ediyor.

1999 yılı Temmuz ayında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağları eteklerinde tim komutanı olarak görev yapan Yücel Sökmen, teröristlerle girilen çatışmada iki roketatar mermisinin hedefi oldu. Olayda ağır yaralanan Sökmen, 40 gün boyunca bitkisel hayatta kaldı, ardından yaklaşık 9 ay süren zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Tedavi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görev yapamaz raporu almasına rağmen Sökmen, 10 yıl daha TSK bünyesinde aktif görev yaptı. Sağlık sorunlarının ilerlemesi nedeniyle Sökmen, TSK'dan 'malül gazi' unvanıyla ayrılmak zorunda kaldı. Devletin sağladığı istihdam hakkı çerçevesinde kamu görevine atanan Sökmen, 2016 yılında FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sonrası boşalan Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi. Uzun süre bu görevde kalan Sökmen, yaklaşık beş ay önce Çiftlikköy Kaymakamlığı'na bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü olarak atandı. Sökmen, vücudunda hala binin üzerinde şarapnel parçası taşımasına rağmen görevine aralıksız devam ediyor. Sürekli sağlık sorunları yaşadığını belirten Sökmen, bu durumun hayatı boyunca devam edeceğini ancak devlete hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

"Zaman zaman yaşadıklarım nedeniyle 'yeniden aynı görevi yapar mıydınız' sorusu geliyor" diyen Sökmen, "Tek, kesin ve net cevabım var: Bu eşsiz vatan için, ay yıldızlı bayrak için, kutsallarımızın geleceğe taşınması için seve seve şehit olmaya hazırım" dedi. "Şehitlik ve gazilik bizim için en yüce unvanlardır" diyen Sökmen, "Canımız, üzerinde yaşadığımız topraktan daha değerli değildir. Şehit olmayı arzu ettik ama nasip olmadı. Malül Gazi olarak yaşamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Devlete olan bağlılığı ve hizmet aşkıyla tanınan Sökmen, görev yaptığı her kademede disiplinli çalışması ve sorumluluk bilinciyle örnek gösteriliyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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