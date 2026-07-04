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Vezirköprü İlçe Müftülüğü hizmet binası dualarla açıldı

Vezirköprü İlçe Müftülüğü hizmet binası dualarla açıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, daha önce KYK binası olarak kullanılan yapı, müftülük hizmetleri ve Kur'an kursları için yeniden düzenlenerek törenle hizmete açıldı.

Samsun'un Vezirköprü İlçe Müftülüğüne tahsis edilen yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, daha önce KYK binası olarak kullanılan yapının müftülük hizmetleri için yeniden düzenlendiğini belirtti. Yeni binanın ilçeye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Yalçınkaya, binada hem müftülük hizmetlerinin yürütüleceğini hem de çocuklara yönelik Kur'an kurslarının faaliyet göstereceğini söyledi.

Programda konuşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, yeni hizmet binasının Vezirköprü'ye hayırlı olmasını dileyerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının ilçe halkına, diyanet teşkilatına ve İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi. Duanın ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Vezirköprü İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binası resmen hizmete açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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