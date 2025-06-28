Vezirköprü'de Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Vezirköprü'de Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 34 kadın kursiyer için düzenlenen icazet töreninde, Kursiyerler onurlandırıldı ve belgeleri takdim edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 34 kadın kursiyer için İlçe Müftülüğü tarafından icazet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazanan 34 kadın kursiyerin onurlandırıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve hatim duası eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı. Törenin açılışında konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Bu kutsal ilmi tamamlayan kardeşlerimizi gönülden kutluyorum. Onları yetiştiren hocalarımıza ve destek veren ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır da yaptığı konuşmada hafızlığın sadece ezberle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Kur'an'ın anlamını öğrenmek, onunla amel etmek ve hükümlerini hayatımıza tatbik ederek hikmete ulaşmak önemlidir. Vezirköprü, bu anlamda Samsun'a hafızlık alanında büyük katkı sağlayan bir ilçemizdir" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda kursiyerlere hafızlık icazet belgeleri takdim edildi. Program, katılımcılarla yapılan toplu fotoğraf çekimi ve tebriklerle sona erdi.

Tören ayrıca İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin ve İlçe Müftüsü Naci Yaçınkaya katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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