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Vezirköprü Avcılar Derneği, Soğuk Havada Yaban Hayvanlarına Yardım Eli Uzattı

Vezirköprü Avcılar Derneği, Soğuk Havada Yaban Hayvanlarına Yardım Eli Uzattı
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Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube çalışanları ile birlikte soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan doğa hayvanlarına destek sağladı. Yemlikler ile kuşyemi bırakıldı ve atık yemek bırakma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube çalışanları ile birlikte soğuk havada doğada yaşayan hayvanlara yiyecek götürdü.

Havaların soğuması ile doğada yiyecek bulmada zorlanan hayvanlara destek avcılar derneğinden geldi. Vezirköprü Avcılar Derneği ve Şube çalışanları Kunduz Yolu üzerinde yer alan doğa ve mesire alanlarına ve Saraycık Yolu üzerinde yaşayan doğa hayvanları için yemlikler içerisine kuşyemi bırakıp yolların bazı bölümlerine de yemleme yaptı. Yaban hayvanları için belli bölgelere atık yemek ve ekmek bırakıldı.

Konuyla alakalı bilgi veren Dernek Başkanı Mecit Keskin, "Yiyecek bulmakta zorlandıkları bu karlı günlerde tüm halkımızın doğada yaşayan dostlarımızı düşünmeleri ve duyarlı davranmaları gerekiyor. Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm kurum amirlerine şükranlarımı iletiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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