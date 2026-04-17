Veysel Şahin Bayındır'da ziyaretlerde bulundu

İZMİR (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Bayındır ilçesinde gazilerle biraraya geldi; esnafla buluştu. Şahin, tarımsal üretim ve istihdama yönelik incelemelerde bulundu.

Bayındır programına gazilerle düzenlenen kahvaltı buluşmasıyla başlayan Veysel Şahin, onlarla yakından ilgilenerek talep ve görüşlerini dinledi. Şahin, vefa ve dayanışma vurgusu yaptı. Ardından Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (TDİOSB) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, bölgenin tarımsal üretim ve istihdama sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Bayındır Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ve İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'ni de ziyaret eden Şahin, kurumların faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında yetkililerle istişarelerde bulundu.

Program kapsamında ilçe esnafını da ziyaret eden Şahin, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi, talep ve sorunları yerinde dinledi. Ziyaretlerin gün boyu devam ettiği programda, ilçedeki çalışmalar ve hizmetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın ardından genel bir değerlendirme yapan Şahin, "Uzun zamandır Bayındır'a gelmiyordum. Teşkilatımızın çalışmalarını vatandaşla iç içe olduğunu, vatandaşların dertleriyle hemhal olduğunu gördüm. Gazilerimizle sabah bir araya gelerek hasbihal ettik. Bir takım ziyaretler gerçekleştirerek bilgi aldım. Bir şehit ailesini ziyaret ettik. Çok verimli bir toplantı oldu. İlçe başkanımıza, ilçe yöneticilerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederim." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
