Veysel Demirci Beraat Etti, Gazeteciye Hakaret Davası Sonuçlandı

(ELAZIĞ) - Gazeteci Evren Demirdaş'a "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanan iş insanı Veysel Demirci beraat etti.

Sözcü Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş, iş insanı Veysel Demirci'nin kamudan aldığı ihaleleri haberleştirdi. Demirci bunun üzerine Demirdaş'a sosyal medya üzerinden "terör sevici", "vatan haini", "çapsız gazeteci", "terörist", "seni havlatanların kim olduğunu çok iyi biliyoruz", "yalancı" ve "sahtekar" gibi paylaşımlarda bulundu. Demirdaş'ın şikayeti üzerine, Demirci hakkında dava açıldı.

Elazığ 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına sanık Veysel Demirci ve avukatı Serdar Ersöz ile müşteki Evren Demirdaş ve avukatı Eda Vural katıldı.

Demirci, hakkında yapılan haberlerin ailesiyle sorunlar yaşanmasına neden olduğunu ileri sürerek, söz konusu paylaşımın kendisi tarafından yapıldığını kabul etti. Sanık avukatı Serdar Ersöz de, "Demirci şeffaf biçimde kamu ihalelerine katılmıştır, bazılarını zararla almıştır. Müvekkilim dolandırıcı gibi gösteriliyor" dedi.

"Belgeleri EKAP üzerinden aldım, ailesi ile ilgili tek kelime yazmadım"

Gazeteci Demirdaş ise EKAP üzerinden elde ettiği belgelerle haberleri hazırladığını belirterek, "Kendisini tanımam. Ailesiyle ilgili hiçbir paylaşımda bulunmadım. Gazetecilik yaptığım için hakarete uğradım. Sosyal medyada beni terör sevici ilan etti. Şikayetçiyim" dedi.

İddia makamı ise Demirci'nin "Sizlere gazetecilik kisvesi altında gezen terör sevicilerden birini ifşa ediyorum" sözlerinin kaba ve incitici olduğunu, ancak ceza hukuku açısından suç unsuru oluşmadığını belirtti. Savcı, Demirci'nin beraatini talep etti.

Mahkeme de savcının mütalaası doğrultusunda, suçun unsurlarının oluşmadığına işaret ederek, iş insanı Veysel Demirci'nin beraatine karar verdi.