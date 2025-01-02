Veteriner Hekimlik Mesleği Söyleşisi Şuhut MYO'da Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Şuhut MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencilerine yönelik "Veteriner Hekimlik Mesleği Söyleşisi" düzenlendi.

Şuhut MYO Konferans Salonunda düzenlenen program, Şuhut MYO Müdürü Prof. Dr. Halil Selçukbiricik moderatörlügünde, Veteriner Hekim Ömer Karateke, Veteriner Hekim Sabri Yavuz ve Veteriner Hekim Tahsin Dalkılıcın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi konuşmacılar ile öğrenciler arasında soru cevap şeklinde devam etti. Etkinlik Dr. Öğr. Üyesi Selcen Süheyla Ergün tarafından yürütülen Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Sevgi ve Merhamet Timi tarafından planladı. Etkinlik Sevgi ve Merhamet Timi öğrencileri Ezgi Su Avdan, İlkenur Eğe, Mustafa Görkem Eski ve Niyazi Uğur tarafından planlanarak başarı ile gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Süheyla Ergün tarafından yürütülen Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Sevgi ve Merhamet Timi tarafından planladı. Etkinlik Sevgi ve Merhamet Timi öğrencileri Ezgi Su Avdan, İlkenur Eğe, Mustafa Görkem Eski, Niyazi Uğur tarafından planlanarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR