Veteriner Hekimlerin Toplum Sağlığı ve Gıda Güvenliği Üzerindeki Rolü Vurgulandı

Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde veteriner hekimlerin toplum sağlığı ve gıda güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını belirtti. Kamu da veteriner hekim istihdamının artırılması gerektiğine dikkat çeken Ödül, gıda hakkının gelecek nesiller için önemli olduğunu ifade etti.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin toplum sağlığı ve gıda güvenliği açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Başkan Ödül, Türkiye'de sahada görev yapan 45 bin veteriner hekime rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'nda resmi olarak yalnızca yaklaşık 10 bin veteriner hekimin bulunduğunu belirterek, kamuda veteriner hekim istihdamının artırılmasının önemine dikkat çekti. Ödül, veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve tıp hekimleriyle eşit haklara sahip olmalarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ödül, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından veteriner hekimlerin rolünü şöyle açıkladı:

"Veteriner hekimler sadece gıda güvenliğinin denetimi noktasında çalışmaz. Aynı zamanda hayvan sağlığının korunması, aşılamalar, yol kontrolleri ve laboratuvar çalışmaları gibi tüm süreçlerde halk sağlığını korur. Avrupa Birliği Müktesebatına göre, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde veteriner hekim sayısı 30 bin civarında olmalıydı, ancak mevcut sayı 10 bin civarındadır. Bu nedenle istihdamın artırılması ve mesleki hakların geliştirilmesi hayati önem taşıyor."

Veteriner fakültelerinin ve mezun sayısının artırılmasına yönelik YÖK ve Türk Veteriner Hekimler Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü de kaydeden Başkan Ödül, veteriner hekimlerin sadece hayvan sağlığı değil, toplum sağlığı için de kritik rol oynadığını vurguladı. Ödül, "Dünya genelinde 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor, 2.4 milyar kişi ise gıda güvencesizliği yaşıyor. Hayvandan insana geçen hastalıklar (zoonozlar), tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Veteriner hekimler bu hastalıkları önleyerek halk sağlığını ve gıda güvenliğini koruyor" dedi.

"Gıda hakkı gelecek nesiller için teminat"

Ödül, gıda hakkının sadece bugünün değil, geleceğin de temel insan hakkı olduğunu belirterek, şunları ekledi:

"Yetersiz ve dengesiz beslenme, özellikle çocuklarda büyüme ve gelişim geriliğine yol açıyor, eğitim fırsatlarını kısıtlıyor ve gelecek nesillerin potansiyelini sınırlıyor. Veteriner hekimler, sürdürülebilir tarım ve çevre dostu hayvancılık uygulamalarıyla 'Tek Sağlık' yaklaşımının merkezinde yer alıyor ve toplumun sağlıklı bir geleceğe erişmesini garanti ediyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
