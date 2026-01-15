TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Karabük Üniversitesi'ndeki atamalara ilişkin paylaşımlara tepki: 'Yapılan görevlendirmeleri meslek temelli bir tartışmaya indirgemek; bilimsel cehaletin iyi niyetli olmayan bir söylemle birleşmiş hâlidir'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevlerine veteriner hekim kökenli akademisyenlerin atanmasına ilişkin paylaşımlara tepki göstererek, "Veteriner hekimlik eğitimi de bu temel bilimlerin tamamını kapsayan, tıp ve diş hekimliği ile ortak bilimsel altyapıya sahip bir eğitimdir. Bu gerçekler ortadayken yapılan görevlendirmeleri meslek temelli bir tartışmaya indirgemek; bilimsel cehaletin iyi niyetli olmayan bir söylemle birleşmiş halidir" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, bazı basın yayın organlarında Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevlerine atanan veteriner hekim kökenli akademisyenler hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eroğlu, dezenformasyon niteliği taşıyan bu tür söylemlerin akademik liyakati gölgelediğini ve sağlık bilimleri alanında uzun yıllardır sürdürülen disiplinler arası iş birliğine zarar verdiğini ifade etti. Eroğlu, şöyle devam etti:

"Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevine atanan meslektaşımız, uzun yıllardır Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan, profesör unvanına sahip, tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimlerinin ortak bilimsel zemini olan tıbbi biyokimya alanında ulusal ve uluslararası yetkinliği bulunan bir akademisyendir. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler üstlenmiş olup, sağlık bilimleri eğitimi ve akademik yönetim konusunda güçlü bir tecrübeye sahiptir. Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine atanan meslektaşımız ise mikrobiyoloji alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaya imza atmış, farklı üniversitelerde rektör yardımcılığı, dekanlık ve enstitü müdürlüğü gibi üst düzey idari görevleri başarıyla yürütmüş, akademik ve yönetsel liyakati tartışmasız bir bilim insanıdır. Uluslararası araştırma merkezlerinde görev almış olması, bilimsel donanımının ve akademik vizyonunun açık bir göstergesidir. Dekanlık görevi bir akademik unvan değil, bilimsel birikim, yönetsel ehliyet ve kurumsal sorumluluk gerektiren idari bir görevdir. Sağlık bilimleri eğitimi; anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji gibi temel bilimler üzerine inşa edilir. Veteriner hekimlik eğitimi de bu temel bilimlerin tamamını kapsayan, tıp ve diş hekimliği ile ortak bilimsel altyapıya sahip bir eğitimdir. Bu gerçekler ortadayken yapılan görevlendirmeleri meslek temelli bir tartışmaya indirgemek; bilimsel cehaletin iyi niyetli olmayan bir söylemle birleşmiş halidir. Akademik liyakat yerine meslek etiketini öne çıkaran yaklaşımlar, yükseköğretim sistemimizin evrensel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır." - ANKARA