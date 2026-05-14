Konya'da veteriner hekimin kurtla konuşması ilgi çekti

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, veteriner hekim Ali Kaya'nın yol kenarında karşılaştığı kurtla iletişim kurması sosyal medyada dikkat çekti. Kaya, kurda evcil bir hayvana seslenir gibi seslendi ve bu anları kayda aldı.

Bozkır'da veteriner hekimlik yapan Ali Kaya, Gölcük Yaylasından Yalıhüyük'e giderken Yirce mevkisinde yol kenarında bir kurt fark etti. Aracını durdurarak kurdu izlemeye başlayan Ali Kaya, kurda seslenerek o anları kayıt altına aldı. Kaya'nın kurdu çağırması sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kaya, kurda evcil bir hayvana seslenir gibi "gel oğlum, gel bana, gel koçum" diye seslenerek kurdu yanına çağırırken, kurt bir süre sonra uzaklaştı.

Bozkır'da veteriner hekim olduğunu belirten Ali Kaya, "Gölcük Yaylasından Mutlu Yaylasına giderken yolda kurtla karşılaştık. 'Dur oğlum' dedim, o da döndü baktı, ben de kameraya aldım. İlginç bir an oluştu. Çok güzel bir hayvandı, ancak insanlarımıza tavsiyemiz dağlarda gezerken bu tür vahşi hayvanlara karşı dikkatli olsunlar" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
