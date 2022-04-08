Veteran Masatenisi Federasyonu'ndan Ceylan'a ziyaret - Haberler

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Veteran Masatenisi Federasyonu'ndan Ceylan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Veteran Masatenisi Federasyonu'ndan Ceylan'a ziyaret

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Veteran Masatenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a ziyaret gerçekleştirdi.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Veteran Masatenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Veteran Masatenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahan, İstanbul Veteran Masatenisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baydemir, Veteran Fenerbahçe Masatenisi Derneği üyesi Osman Günal ve Köyceğiz Spor Kulubü Başkanı Tarkan Öztürk, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette hafta sonu Köyceğiz'de gerçekleşecek veteran masatenisi müsabakaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ceylan, nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Ceylan, Ahmet Şahan, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Haberler

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