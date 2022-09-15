Antalya yerel haberleri | Muratpaşa Belediyesi, Vefatının 1. Yılında Soner Ustaoğlu Parkı'nı Açtı

Edinilen Antalya haberine göre Antalya’da Muratpaşa Belediyesi vefatının birinci yılında Avukat Soner Ustaoğlu Parkı’nı törenle açtı. Ustaoğlu’nun meslektaşları, sevenleri ve ailesinin katıldığı törende, Belediye Başkanı Ümit Uysal, yıllar içinde bazı insanların bulundukları ortamın ruhunu temsil eder hale geldiğini belirterek, “Soner, öyle bir dostumuzdu yani tam Baro Bey” dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi vefatının birinci yılında Avukat Soner Ustaoğlu Parkı'nı törenle açtı. Ustaoğlu'nun meslektaşları, sevenleri ve ailesinin katıldığı törende, Belediye Başkanı Ümit Uysal, yıllar içinde bazı insanların bulundukları ortamın ruhunu temsil eder hale geldiğini belirterek, "Soner, öyle bir dostumuzdu yani tam Baro Bey" dedi.

Yakalandığı hastalık sonucu geçen yıl eylül ayında hayata veda eden avukat Soner Ustaoğlu'nun adı, kendisiyle özdeşleşen Antalya Barosu'nun da bulunduğu Meltem Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Park, Ustaoğlu'nun vefatının birinci yılında düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Antalya Barosu'nun eski başkanları Cengizhan Gököz, Zafer Köken, Polat Balkan, Ustaoğlu'nun meslektaşları, sevenleri ve eşi Ayla Ustaoğlu katıldı.

Aynı zamanda avukat olan Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, merhum Ustaoğlu'nu hatırlarken bir taraftan hüzünlendiklerini ama bir taraftan da gülümsediklerini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Bazı insanlar bulundukları ortamın ruhunu temsil ediyor. Yani bulundukları ortamla, meslek örgütüyle, mesleki çalışma ortamıyla özdeşleşiyorlar davranışları. İnsanlarla ilişkileri sanki topyekun o habitatı temsil eder hale geliyorlar. Bunu yaşarken çok fark etmek mümkün değil. Ama kaybedildiğinde ortaya çıkan boşluk, eksiklik onların bu özelliğini sonuna kadar hissetmenize neden oluyor. Soner, öyle bir dostumuzdu yani tam Baro Bey."

Merhum Ustaoğlu'nun anısı önünde saygıyla eğildiğini belirten Başkan Uysal, açılışı yapılan parkın sembolik de olsa onun Antalya Barosu'na ve kente kattığı enerjinin devam edeceği bir yer olacağını söyledi. Uysal, bu yıl mart ayında düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri'ni de devam ettireceklerini dile getirdi.