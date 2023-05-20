Vefat eden şehit babası sonsuzluğa uğurlandı
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Afyonkarahisarlı şehit Piyade Uzman Çavuş Nuri Başaran'ın vefat eden babası Sait Başaran protokol üyelerinde katıldığı törenle sonsuzluğa uğurlandı.
Afyonkarahisarlı şehit Piyade Uzman Çavuş Nuri Başaran'ın vefat eden babası Sait Başaran protokol üyelerinde katıldığı törenle sonsuzluğa uğurlandı.
2016 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Başaran'ın babası Sait Başaran 64 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başaran için Bolvadin Çarşı Caminde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene
Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, Bolvadin İlçe Cezaevi Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz, Bolvadin Müftüsü Önder Özkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Başaran ailesinin yakınları ve cemaat katıldı. Başaran'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR