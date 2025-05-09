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Vefa ve gurur bir arada: Şehit annesi, oğlunun adını taşıyan kurumu torunuyla ziyaret etti

Vefa ve gurur bir arada: Şehit annesi, oğlunun adını taşıyan kurumu torunuyla ziyaret etti
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2007 yılında şehit olan Piyade Er Himmet Aydemir'in isminin verildiği Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2007 yılında şehit olan Piyade Er Himmet Aydemir'in isminin verildiği Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Şehidin annesi Döndü Aydemir, oğlu Kazım Aydemir ve torunu Himmet Aydemir ile ilk kez oğlunun ismini taşıyan kurumu ziyaret etti.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, aile, kurum müdürü Saffet Bol eşliğinde atölyeleri gezdi, kurs faaliyetlerini yakından inceledi. Şehidin annesi Döndü Aydemir, oğlunun adının yaşatıldığı bu merkezde bulunmanın kendisine hem gurur hem de derin bir hüzün yaşattığını ifade etti. "Canlarının sağlığı, evlerinin huzurlu olmasını, Allah'ım kolaylık versin. Ne yapalım bu iş mecburdu, olacaktı" diyen anne Aydemir'in sözleri yürekleri burktu.

Ziyarete katılan Taşova Kaymakamı Salih Kartal, şehit annesi Döndü Aydemir'e kursiyerler tarafından yapılan ve şehidin isminin yer aldığı el emeği kanaviçe tabloyu hediye etti. Merkez Müdürü Saffet Bol da yaptığı açıklamada, "Bugün kurumumuzda çok anlamlı bir misafir ağırladık. Şehidimizin annesi, kardeşi ve aynı ismi taşıyan yeğeni Himmet Aydemir'i kurumumuzda görmek bizler için onur vericiydi. Hem adını taşıdığımız şehidimize hem de ailesine duyduğumuz vefayı bir kez daha gösterme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hem Şehit Himmet Aydemir'in hatırasını onurlandırdı hem de Anneler Günü'ne özel manevi bir anlam kattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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