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VEDAŞ'tan 'Tüketici Memnuniyeti' toplantısı

Yerel Haberler

VEDAŞ'tan 'Tüketici Memnuniyeti' toplantısı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), tüketicilerine verdiği hizmetin kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü projeleri değerlendirmek amacıyla toplandı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), tüketicilerine verdiği hizmetin kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü projeleri değerlendirmek amacıyla toplandı.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Türkerler Holding yöneticileri, VEDAŞ Genel Müdürü, Denetim Kurulu Başkanı, direktörler, şirket müdürü, hukuk müşaviri, il ve grup müdürleriyle üst düzey süreç yöneticileri katıldı. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde yaşayan 2 milyonu aşkın nüfusa ve yaklaşık 800 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, tüketicilerine sunduğu hizmeti sürekli iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği projeleri şirket merkezinde yaptığı toplantıda değerlendirdi. Şirket Müdürü Emrullah Okuducu tarafından yapılan toplantı sunumunda; yatırım projeleri, işletme faaliyetleri ve kaçak elektrikle mücadeledeki gerçekleşmeler ile VEDAŞ'ın bölgede devam eden sosyal sorumluluk projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan Türker; "Elektrik dağıtım hizmeti, hayatın tamamını etkileyen oldukça kritik bir görev. Özelleşme sonrasında üstlendiğimiz bu sorumluluğu bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiğimizi görüyorum. Sahaya ve teknolojiye yapılan yatırımlar hizmet kalitesini artırırken bu çalışmalarımız, bölgemizde yaşayan kıymetli halkımızın memnuniyetine de etki ediyor. Halkımıza sunduğumuz hizmet kanallarını mükemmelleştirmek amacıyla tüm çalışanlarımızın büyük bir motivasyonla ve yüksek sorumluluk bilinciyle görevlerine devam etmelerini istiyorum" ifadelerinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kazım Türker Hakkari Bitlis Yerel Haberler

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