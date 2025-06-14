Veda Yemeği ile Kaymakam Tuncer'e Teşekkür

Veda Yemeği ile Kaymakam Tuncer'e Teşekkür
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Giresun'un Bulancak İlçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Tuncer için Bilecik'te muhtarlar tarafından düzenlenen veda yemeğinde, muhtarlar Tuncer'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Giresun'un Bulancak İlçesine atanan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer için Bilecik'te muhtarlar tarafından veda yemeği düzenlendi.

Söğüt İlçesi'ndeki mahalle ve köy muhtarları, görev süresi boyunca ilçeye yaptığı katkılar için Kaymakam Tuncer'e teşekkür etmek amacıyla samimi bir ortamda veda yemeği gerçekleştirdi. Programda, muhtarlar Kaymakam Tuncer'e teşekkürlerini iletti. Kaymakam Tuncer ise, Söğüt'te geçirdiği sürenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek tüm muhtarlara teşekkür etti. Program sonunda muhtarlar, Kaymakam Tuncer'e çeşitli hediyeler takdim ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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