Papa 14. Leo'nun akciğer ameliyatı başarıyla tamamlandı! Vatikan iyileşme süresini açıkladı

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Vatikan, Papa XIV. Leo'nun akciğerinde nodül tespit edilmesinin ardından yapılan ameliyatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Vatikan, Papa XIV. Leo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından bir açıklama yayımladı.

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın öngörüldüğü süre içinde ve planlandığı gibi geçtiği duyurularak, "Ameliyat başarıyla tamamlandı ve Papa odasına döndü. Daha sonra ek bilgi verilecek" denildi.

RUTİN SAĞLIK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Katolik Kilisesi'nin 71 yaşındaki ABD doğumlu lideri, yakın zaman önce doktorların akciğerinde sınırlı bir alanda bir nodül tespit etmesi nedeniyle bugün ameliyata alınmıştı.

Vatikan Basın Ofisi, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Çok erken aşamada saptandığı ve belirli bir alanla sınırlı kaldığını" söylediği nodülün bir iltihaplanma veya enfeksiyon gibi belirtiler üzerine değil, rutin bir sağlık kontrolü sırasında tespit edildiğini duyurmuştu.

Bu durum, Katolik dünyasının liderinin Mayıs 2025'te papa seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Vatikan, Papa'nın ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

İTALYAN LİDERLERDEN DESTEK MESAJI

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, Papa'ya destek mesajları iletmişti. Mattarella mesajında, "İtalyan halkı yanınızda ve size sevgisini sunmaktadır. Katoliklerin dualarının yanı sıra, İtalya'da ve dünyanın dört bir yanında sayısız insanın en samimi dileklerine güvenebilirsiniz. Sağlığınıza hızla ve tamamen kavuşmanızı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Meloni de ameliyatı öncesinde Papa'ya desteğini ifade ederek, "İtalyan halkının da desteğini ve sevgisini esirgemeyeceğinden eminim" demişti.

Papa Leo'nun daha önce kamuoyuna açıklanmış ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. Selefi Papa Francis ise ömrünün son senelerinde tekrarlayan sağlık sorunları yaşamış ve birkaç kez hastaneye kaldırılmasının ardından 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

Akciğer nodülleri, iyi ya da kötü huylu olabiliyor ve Amerikan Toraks Derneği'ne göre yüzde 5'inden azında kanser görülüyor. Ancak risk, yaş ve diğer etkenlerle birlikte artabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı