Haberler

Papa 14. Leo'nun akciğer ameliyatı başarıyla tamamlandı! Vatikan iyileşme süresini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Papa 14. Leo'nun akciğer ameliyatı başarıyla tamamlandı! Vatikan iyileşme süresini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa XIV. Leo, rutin bir sağlık kontrolünde akciğerinde nodül tespit edilmesinin ardından Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyat oldu. Vatikan, operasyonun planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını ve Papa'nın odasına döndüğünü duyurdu. 71 yaşındaki Papa'nın yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesi bekleniyor.

Vatikan, Papa XIV. Leo'nun akciğerinde nodül tespit edilmesinin ardından yapılan ameliyatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Vatikan, Papa XIV. Leo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından bir açıklama yayımladı.

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın öngörüldüğü süre içinde ve planlandığı gibi geçtiği duyurularak, "Ameliyat başarıyla tamamlandı ve Papa odasına döndü. Daha sonra ek bilgi verilecek" denildi.

RUTİN SAĞLIK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Katolik Kilisesi'nin 71 yaşındaki ABD doğumlu lideri, yakın zaman önce doktorların akciğerinde sınırlı bir alanda bir nodül tespit etmesi nedeniyle bugün ameliyata alınmıştı.

Vatikan Basın Ofisi, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Çok erken aşamada saptandığı ve belirli bir alanla sınırlı kaldığını" söylediği nodülün bir iltihaplanma veya enfeksiyon gibi belirtiler üzerine değil, rutin bir sağlık kontrolü sırasında tespit edildiğini duyurmuştu.

Bu durum, Katolik dünyasının liderinin Mayıs 2025'te papa seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Vatikan, Papa'nın ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

İTALYAN LİDERLERDEN DESTEK MESAJI

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, Papa'ya destek mesajları iletmişti. Mattarella mesajında, "İtalyan halkı yanınızda ve size sevgisini sunmaktadır. Katoliklerin dualarının yanı sıra, İtalya'da ve dünyanın dört bir yanında sayısız insanın en samimi dileklerine güvenebilirsiniz. Sağlığınıza hızla ve tamamen kavuşmanızı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Meloni de ameliyatı öncesinde Papa'ya desteğini ifade ederek, "İtalyan halkının da desteğini ve sevgisini esirgemeyeceğinden eminim" demişti.

Papa Leo'nun daha önce kamuoyuna açıklanmış ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. Selefi Papa Francis ise ömrünün son senelerinde tekrarlayan sağlık sorunları yaşamış ve birkaç kez hastaneye kaldırılmasının ardından 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

Akciğer nodülleri, iyi ya da kötü huylu olabiliyor ve Amerikan Toraks Derneği'ne göre yüzde 5'inden azında kanser görülüyor. Ancak risk, yaş ve diğer etkenlerle birlikte artabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı

Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı
Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Önlerinde durulmuyor! Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptılar
Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Kazı sırasında yandaki lokanta çöktü! Toz bulutunda kaçıştılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak

'Ankara Abisi'yle ilgili bomba iddia
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski televizyon görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızı yıllar önce annesine sevgisini böyle anlatmış
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak

Taraftarı heyecan bastı! Bu gece hayatı değişebilir
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yasağı için çok konuşulacak sözler
Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?

Osman Gökçek'ten Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlayayım mı?
Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

Hepsi tek bir ev ve iki araçta ele geçirildi! Tam 213 kilo
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Rekor seviyeye ulaştı