Vatandaşlar Et Fiyatları Artınca Sakatata Yöneldi. Aksaraylı Elif Sezgin: "1 Aydır Et Yemedim" - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Artan et fiyatları nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar, et yerine sakatata yöneldi. Aksaray'da 25 yıldır sakatat satışı yapan Ahmet Bilgiç, "Yükselen et fiyatlarının ardından sakatata rağbet arttı ama sakatat fiyatları da yükseldi. Ağırlıklı kelle, işkembe, ciğer genellikle bunları tercih ediyorlar" dedi. Aksaraylı vatandaş Elif Sezgin ise, "Sakatata bile güç yetmez olmuş. Vallahi yalan söylemeyeyim en son 1 ay önce et yedim, bir daha ondan beridir de görmedim. 2-3 ay geçer aradan belki kurbanda yeriz" ifadelerini kullandı.

Aksaraylı sakatatçı Ahmet Bilgiç, et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle sakatata rağbetin arttığını söyledi. Sakatat fiyatlarının da yükseldiğini belirten Bilgiç, vatandaşların ağırlıklı olarak kelle, işkembe ve ciğeri tercih ettiğini belirtti.

"KELLEDEN SIYIRILAN ETLE UCUZ KIYMA YAPIYORUZ"

Uygun fiyata kelle etinden kıyma ürettiklerini söyleyen Bilgiç, "Kelle etinden sökülen, sıyırılan etlerden kıyma çekiyoruz. Onun kilosu şu an 50 lira, daha önce 35 liraydı. Vatandaş 1-2 kilo alırdı. Alım gücü düşük olduğu için bunu 20 liraya 10 liraya ayarlatıyor, yarım kiloya kadar yaptırabiliyor. Eskiye nazaran baya vatandaşın alım gücü düştü" dedi.

Fiyatların en az yüzde 30 arttığını belirten Bilgiç, "Bazı ürünlerimizde yüzde 100 artış oldu, bazılarında yüzde 10-20 bandında artış oldu. Kuzu ciğer, geçen sene 80 lira idi şu anda 100 lira" diye konuştu. Fiyatların vatandaşa yansımasının tepkiyle karşılandığını dile getiren Bilgiç, şöyle konuştu:

"Birçok müşteri fiyatlara tepki veriyor. Mesela 5 liradan 10 liraya çıkmış çıkan fiyatlara tepki veriyor ister istemez vatandaş. Devletten düzeltmesini bekliyoruz. Şu anda dükkan kiram senelik yüz bin lira. Elektrik faturam geçen yıl bu aylarda 5 bin lira civarında geliyordu. En son yatırdığımız fatura geçen ay 15 bin lira geldi. Yüzde 200 mü oluyor artık artış. Şu anda yetişebiliyoruz ama bir yere kadar temennimiz bir an önce düzelmesi tabi. Zor durumdayız illaki. Şu anda ayakta durmaya çalışıyoruz açıkçası bu fiyat artışları böyle devam ederse ilerisi için sıkıntı."

"1 AYDIR ET YEMEDİM"

Aksaraylı vatandaş Elif Sezgin de et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle 1 aydır et yiyemediklerini söyledi. Kurbanda kesen olursa et yiyebileceklerini söyleyen Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatları pahalı buluyoruz, çok pahalı bir şeyin yanına varılmıyor her gün zam koyuyorlar, her gün. Önceden et alabiliyorduk şimdi alamıyoruz Sakatata da güç yetmez olmuş artık. İşkembeyi önceden 25 liraya alırdık şimdi 30 olmuş. Vallahi yalan söylemeyeyim en son 1 ay önce et yedim bir daha ondan beridir de görmedim. 2-3 ay geçer aradan belki kurbanda yeriz başka yiyemeyiz böyle olursa, zaten biz kesemeyiz de. Hükümetimiz indirsin bizim yapacak bir şeyimiz yok. Bizim elimizden bir şey gelmiyor satıcıya da bir şey diyemiyoruz 'Millet artırıyor biz de artırıyoruz' diyorlar. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok her şeye zam geliyor nasıl geçinilecek? Nasıl edilecek ev kira, kira mı ödesin bu millet doğal gaz mı ne ödesin?"

ANKA / Yerel