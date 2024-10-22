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Vanlı öğrenciler Filistin'e destek için klip çekti

Vanlı öğrenciler Filistin'e destek için klip çekti
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir araya gelen lise öğrencileri, İsrail saldırıları altında ezilen Filistin'e destek için klip çekti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir araya gelen lise öğrencileri, İsrail saldırıları altında ezilen Filistin'e destek için klip çekti.

Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için klip hazırlamaya karar verdi. Filistin'e destek için kameraların karşısına geçen öğrenciler, yaşanan dramı şiirlerle anlatmaya çalıştı. Yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğine vurgu yapan öğrenciler, bu savaşın bir an evvel bitmesini istedi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şükrü Hurma, Hazreti Ali'nin 'Eğer bir zulmü engelleyemiyorsanız onu herkese duyurun' sözünden yola çıkarak böyle bir klip hazırladıklarını belirterek, "Filistin'de yaşanan bu duruma karşı bir tepki göstermek, aynı zamanda öğrencilerde bir duyarlılık oluşturmak adına böyle bir klip hazırladık" dedi.

Klipte yer alan öğrenciler ise Filistin'de yaşananların canlarını acıttıklarını ifade ederek, Müslümanların bu yaşananların önüne geçmesi gerektiğini söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çaldıran Filistin Politika İsrail Kültür Sanat Yerel van

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