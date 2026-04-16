Vanlı miniklerden yürekleri ısıtan etkinlik: Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Hacı Ali Akın İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri ' Van Türküleri' konserinde elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak büyük takdir topladı.

Hacı Ali Akın İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, yürekleri ısıtan bir etkinliğe imza attı. 1. Dünya Savaşında Hoy cephesindeki Türk askerlerine zorlu kış şartlarında cephane taşımak için gönüllü olarak yola çıkan ve dönüş yolunda neredeyse tamamının şehit olduğu 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına "120 Çocuk Anısına 43 Çocuktan Van Türküleri" adıyla bir konser düzenledi. 3-C sınıf öğretmeni Sevil Çakır'ın öncülüğünde sahne alan öğrenciler; "Vanlıyam Şanlıyam, Şengülüm Nanay, Menşure Hanım, Toycular, Heybeler Bellerde" adlı Van türkülerini Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren 120 Vanlı çocuk anısına seslendirdi.

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Çakır, "Biletlerimizin hepsini sattık. Yoğun katılım nedeniyle aynı günde 4 farklı konser verdik. Etkinlikte elde edilen 20 bin Türk Lirası'nı makbuz karşılığında Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabını yatırdık" dedi.

Yapılan bağışın ardından TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ile iletişime geçen Sevil öğretmene teşekkürlerini sunan TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E. Albay Kürşat Hakan Tuluk tarafından okul yönetimi ve Sevil öğretmene teşekkür belgesi takdim edildi. - VAN

