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Vanlı kadınların ilk rotası Muradiye Şelalesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vanlı kadınların ilk rotası Muradiye Şelalesi oldu

Van Büyükşehir Belediyesinin 'Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz' projesi çerçevesinde kadınlar kentin tarihi ve doğal mekanlarını geziyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin 'Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz' projesi çerçevesinde kadınlar kentin tarihi ve doğal mekanlarını geziyor.

Kadın ve aileye yönelik örnek projeleri hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yaz ayları boyunca yaklaşık 50 bin kadını kentin tarihi ve doğasıyla buluşturacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın katılımıyla Edremit Kocaeli Park'ta düzenlenen proje lansmanın ardından 400 kadın, büyükşehir belediyesine ait otobüslerle Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ve Çatak Kanisipi Şelalesi'ne gitti.

Muradiye Şelalesi gezisine katılan kadınlar, erken saatlerde kahvaltılarını şelalede yaptı. Şelalede eğlenceli ve keyifli saatler geçiren kadınlar ve çocuklar, doğanın güzellikleri ile buluşarak bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Geziye katılan kadınlar, projenin çok keyifli olduğunu belirterek Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muradiye Şelalesi Van Yerel Haberler

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