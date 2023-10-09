Vanlı gaziler Çanakkale'ye uğurlandı

Van Valiliği tarafından organize edilen program çerçevesinde kentteki 50 kişilik gazi kafilesi törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Van Valiliği, Kıbrıs gezisinin ardından Vanlı gaziler için bu kez Çanakkale gezisi organize etti. 50 gazinin yer aldığı kafile için Van Ferit Melen Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Gazilerimiz bizim baş tacımızdırlar. Onlara destek vermekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün de inşallah 50 gazimizi şehitler diyarı Çanakkale'mize uğurluyoruz. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah çok güzel bir gezi olacak. Gazilerimiz buradan da Ankara'ya geçecek ve başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacaklar. Allah'a emanet olsunlar" dedi.

Daha sonra Jandarma Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde uçağa binen gaziler, Vali Ozan Balcı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çanakkale'ye gidecekleri için heyecanlı olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, "Tüm gazilerimiz adına bu organizasyonu gerçekleştiren Valimiz Ozan Balcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler bugün 1915'te canları pahasına savaşarak şehit olan Çanakkale şehitlerimizi ziyarete gidiyoruz. Buradan da Valimiz ve Vanlıların selamlarını götürüyoruz. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan törene, Vali Ozan Balcı'nın yanı sıra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı. - VAN