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Van ve Bitlis AFAD müdürleri, 2026'daki bölgesel kamp alanını Edremit'te inceledi

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Van ve Bitlis AFAD müdürleri, 2026'daki bölgesel kamp alanını Edremit'te inceledi
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Van'ın ev sahipliğinde 25-27 Eylül 2026'da yapılacak 2026 AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı öncesi hazırlıklar sürüyor. Van ve Bitlis AFAD müdürleri, Edremit'teki kamp alanında inceleme yaparak lojistik ve güvenlik planlamasını değerlendirdi.

Van İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayacak olan "2026 AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı" öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi ve afetlere dirençli toplum oluşturulması hedefleri doğrultusunda planlanan "2026 AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kamp Programı" kapsamında Van'da gerçekleştirilecek kamp öncesinde hazırlık ve planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Farklı bölgelerde gerçekleştirilen bölgesel akreditasyon kamplarının ardından, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan "2026 AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı", 25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Van Eski Fidanlık Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Van'ın ev sahipliğinde düzenlenecek kamp programı öncesinde Van AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve Bitlis AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, beraberlerindeki heyet ile birlikte kampın gerçekleştirileceği Edremit ilçesindeki Eski Fidanlık Kamp Alanı'nda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha incelemesinde; kamp alanının fiziki şartları, ekiplerin konaklama ve çalışma alanları, lojistik ihtiyaçlar, ulaşım ve yerleşim planlaması, haberleşme imkanları, güvenlik tedbirleri, ortak kullanım alanları ve kamp süresince yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonuna ilişkin hazırlıklar detaylıca değerlendirildi.

Van AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programın tüm aşamalarının güvenli, koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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