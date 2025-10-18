Van Üniversitesinde Rojin Kabaiş İçin Adalet Eylemleri Devam Ediyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, bir yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması talebiyle 5 gündür eylemlerine devam ediyor. Öğrenciler, "Sonuna kadar alanlarda olacağız. 5-10 gün veya 100 gün olur. Her şey açığa kavuşana kadar, failler bulunana kadar, Rektör bize bir açıklama yapana kadar biz alanlarda olacağız" ifadesini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri eylemlerinin 5'inci gününde sloganlarla Adli Tıp Kurumu'na (ATK) yürüdü. "Rojin için Adalet" pankartı taşıyan öğrenciler "Vur Vur inlesin ATK dinlesin", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Otopside rektörün ne işi var", "Rektör istifa", Hak, hukuk adalet, "Rojin Kabaiş isyanımızdır" sloganları atarak ATK'nin önüne yürüdü. Yoldan geçen araçlarda kornaları ile destek verdi.

"Rojin'in ölümü münferit bir olay değil"

Yürüyüşe yüzlerce öğrenci katılırken, ATK binası önünde basın açıklaması yapıldı. Bütün üniversitelerin eylemlerine destek vermesi talep edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü bir yıldır intihar denerek kapatılmak istendi. Bir yıl boyunca ailesi, arkadaşları ve kadın örgütleri, 'Rojin intihar etmedi, öldürüldü' diyerek gerçeği aradı. Sorumlular ise gerçeği gizlemek için çalıştı. Ama bugün gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. Bu bilgi tam 10 ay boyunca gizlendi. Başından beri hiçbir emare yokken bu ölüme intihar diyen Vali ve Emniyet Müdürü, delilleri toplamayan kolluk görevlileri, kamera kayıtları yok diyen Savcı ve en önemli delilleri gizleyen Adli tıp kurumu cinayeti açık açık gizledi! Rojin'in ölümü münferit bir olay değil. Bu ülkede her şüpheli ölümün arkasında benzer bir karanlık, aynı sorumsuzluk ve cezasızlık zinciri var. Rojin'in dosyasında yaşananlar, kadınların yaşamını hiçe sayan adalet düzeninin gerçeğidir. Aynı düzen, patronları koruyup işçilerin hakkını gasp ediyor; kadınların ölümünü örtbas ediyor; yoksulun değil zenginin, emekçinin değil sermayenin yanında saf tutuyor. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz."

"Başka Rojinlerin ölmesini istemiyoruz"

Öğrencilerden Barış Metin ise şunları söyledi:

"Nizamettin Baba'nın sonuna kadar yanındayız. Kendisine intihar dediler olayı örtbas etmek istediler. Bir çok ihmal söz konusudur. Yurt müdürü güvenlik ihmalleri söz konusudur. Bizim tek derdimiz güvenli bir kampüs ortamıdır. Başka Rojinlerin ölmesini, hayatların kaymasını istemiyoruz. gençlerin ölmesini istemiyoruz. Bir kadın ölürse toplumun direnci sarsılır. Kadın cinayetleri politik değil diyorlar tam aksine kadın ölümleri politiktir, sonuna kadar arkasındayız. Direnişimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. 5 gün olur, 10 gün olur veya 100 gün olur. herşey açığa kavuşana kadar, faiiller bulana kadar, Rektör bize bir açıklama yapana kadar biz alanlarda olacağız. Üniversitenin açıklamasıyla gülünç bir duruma düştüler. neden 1 yıldır yapılmayan açıklama eylemler başlayınca yaptılar. Bu demek oluyor ki Türkiye adalet sosyal medya ve eylemlerden ibarettir. Türkiye'de adalet böyle işliyor biz de adalete göre devam edeceğiz ve eylemlerimizi sürdüreceğiz."

"Biz bağırmadan adalet yerini bulmuyor"

Berfin isimli bir başka öğrenci ise, "Rojin'e neler yapıldı açıklanana kadar durmayacağız. Failler açıklansın cezaları verilsin. sürekli kadınlarımız kurban gidiyor. biz artık bunu kaldırmıyor ve kabul etmiyoruz. Bu şekil bağırmak istemezdik adalet yerini bulsun isterdik ama biz bağırmadan adalet yerini bulmuyor. Bulmadığı müddetçe de bağırmaya devam edeceğiz. Herkesten destek bekliyoruz. biz buradan bağırıyoruz sizlerde oradan bize destek olun. Üniversitenin paylaşımı geç kalınmış ve tepkiler sonucu verilmiş bir açıklamadır. Eğer gerçekten canları yandıysa daha önce bir açıklama beklerdik. Bugüne kadar neden hiç bir şey yapmadılar bir yıl sonra yapılan açıklama benim için yerini bulmuyor" dedi.