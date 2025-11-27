Van TV, Full HD Yayına Geçti

Van'ın önemli medya kuruluşlarından Van TV, kalitesinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirerek artık Full HD ile yeniden yayın hayatına başladı.

Van TV, teknolojik altyapısını yenileyerek seyircilere daha kaliteli bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Van TV imtiyaz sahibi Zahir Kandaşoğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan iyileştirme sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "İzleyicilerimize en net görüntüyü ulaştırmak için Full HD yayına geçmiş bulunuyoruz. Bölgenin sesi ve gözü olma misyonumuzu, yeni yayın kalitesiyle çok daha güçlü sürdüreceğiz" dedi.

Kanalın Full HD yayınının artık Türksat uydusu üzerinden rahatlıkla izlenebileceğini vurgulayan Zahir Kandaşoğlu, Van TV'nin güncel frekans bilgilerini şöyle paylaştı:

"Tip: HD

Frekans: 11837

Sembol Oranı (SR): 30000

Polarizasyon: V - Dikey."

Kandaşoğlu, izleyicilerin bu bilgileri uydu alıcılarına girerek yayına kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti. Kandaşoğlu, "Van TV, full HD yayınla birlikte yalnız bölge halkına değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki ve yurt dışındaki izleyicilere de daha kaliteli içerik ulaştırmayı amaçlıyor. Haberden programa, belgeselden canlı yayınlara kadar tüm içerikler daha profesyonel bir formatla ekrana taşınacak" ifadelerini kullandı.

Kandaşoğlu, yeni dönemin sadece teknik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda yayın anlayışının da geliştiğini ifade ederek, "Van TV olarak izleyici memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Full HD yayın, bu vizyonun en önemli adımlarından biri. Bölgenin gerçeklerini, kültürünü ve sesini daha güçlü bir şekilde ekrana taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN