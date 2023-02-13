Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlik

Yerel Haberler

- Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlik Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çocuklar için etkinlik düzenleyerek oyuncak dağıtımı yaptı.

- Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlik

MALATYA - Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çocuklar için etkinlik düzenleyerek oyuncak dağıtımı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğünden Malatya'ya giden polisler de yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri de kentte asayişin sağlanması, arama kurtarma ve yardım dağıtımının yanı sıra depremzedelerin yaşadıkları travmadan bir süre de uzaklaşabilmeleri adına çocuklar için etkinlik düzenleyerek oyuncak dağıtımı yaptı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Malatya Van Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title