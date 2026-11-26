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Van'ın Özalp ilçesinde bulunan Emek Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 8 kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Özalp Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede manevi ve anlamlı bir buluşmaya sahne olan programda duygu dolu anlar yaşandı. Merasim, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin hafızlık yemini etmesiyle başladı. Ardından hafız öğrencilere taçları takılarak hafızlık belgeleri takdim edildi.

Program, öğrencilerin okuduğu ilahilerle sona ererken, hafızlıklarını tamamlayan 8 öğrenci aileleri ve davetliler tarafından tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı